Horb a. N. Neue Impulse und Perspektiven

Diakon Wolfgang Fuchs, Referent für Besuchsdienstarbeit beim Amt für Missionarische Dienste der Evangelischen Landeskirche Württemberg in Stuttgart spricht zum Thema "Unterwegs im Auftrag des Herrn … sind wir bei den Menschen…" – so hieß einer der sechs Kernbereiche der evangelischen Kirchengemeinde beim Gemeindeforum am 11. März, der Auftaktveranstaltung für die diesjährige Hauptvisitation. Damit wurde der Bereich der Seelsorge in der Kirchengemeinde vorgestellt.

Seelsorge ist vor allem die Begleitung von Menschen. Traditionell sei sie einer der Kernbereiche des pfarramtlichen Dienstes, teilt die Kirchengemeinde mit. Das heiße aber nicht, dass dieser Bereich nur dem Pfarrer vorbehalten sei. Seelsorge habe ganz verschiedene Gesichter. Eines davon ist der Besuchsdienst. Ein Kreis Ehrenamtlicher, die neu Zugezogene oder Senioren besuchen. Der Besuchsdienst werde angesichts des demografischen Wandels wichtiger. Gleichzeitig werde es schwieriger, Menschen für diese Aufgabe zu gewinnen.

Deshalb ist diesem wichtigen Bereich ein Experten-Abend gewidmet, der neue Impulse und Perspektiven geben soll.