Horb a. N. Neue Haugenstein-Verträge werden verschickt

Heute vor vier Wochen hatte die Eigentümerversammlung mit Stadtwerken und Rathaus in der Bildechinger Halle stattgefunden. Damals versprach Oberbürgermeister Peter Rosenberger, dass die neuen Fernwärmeverträge bald verschickt werden. Bis Mitte März sollten die Eigentümer antworten. Ein wichtiger Zwischenschritt, damit die Stadt das Heizkraftwerk von Andreas Osbelt kaufen kann. Doch bis gestern waren bei den Eigentümern noch keine Verträge angekommen, wie beispielsweise Claudia Endres erzählte.

OB Rosenberger sagte am Freitag: "Leider hat sich herausgestellt, dass wir für die Verträge noch juristische Feinheiten einarbeiten mussten, um beiden Seiten Rechtssicherheit bieten zu können. Die erste Ladung ging am Donnerstagabend raus, die nächsten Sendungen gehen jetzt in die Post."

Die Wohnungseigentümer erhalten jetzt eine Frist bis zum 27. März, um die Verträge in Ruhe zu prüfen. Das Rathaus hatte es zu einer Bedingung für den Kauf des Heizkraftwerks gemacht, dass möglichst alle Eigentümer diesen neuen Vertrag unterschreiben.