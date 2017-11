Horb a. N. Neue Defibrillatoren offziell übergeben

Horb. Die Stadt profitiert von einer Initiative der Björn-Steiger-Stiftung. Deren Ziel ist es, im Kreis Freudenstadt das bundesweit erste flächendeckende Netz öffentlich zugänglicher Defibrillatoren einzurichten (wir berichteten). Pro 1000 Einwohner soll es einen "Defi" geben.

Einen der Gründe, warum die Raiffeisenbank Horb sofort bereit war, sich an der Defi-Installation zu beteiligen, schilderte der aus Betra stammende Vorstand Burkhard Hellstern gestern bei der offiziellen Übergabe von vier Defi-Standorten in Bankfilialen im Stadtgebiet: "Wir hatten vor Jahren einen Notfall in Betra. Der Notarzt kam in zwanzig Minuten, und das war für den Patienten zu spät. Deshalb haben wir in Betra einen Defibrillator installiert." Er hängt dort in der Raiffeisenbank, Horber Fichten 11.

Seit gestern sind offiziell vier weitere Standorte in Raiffeisenbank-Filialen verfügbar: in der Hauptstelle Horb, Dammstraße 19, in Dettingen, Alte Straße 4, in Rexingen, Freudenstädter Straße 47, und in Bildechingen, Robert-Bosch-Straße 4. Die Geräte sind jeweils im Bereich der Geldautomaten und somit durchgehend erreichbar.