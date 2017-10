Horb a. N. Neue Besitzer gesucht

Eigentlich ist die Bezeichnung "Tauschbörse" nicht ganz richtig, da zum reinen Tauschhandel keine Pflicht besteht. Doch der Begriff ist eingeführt und der Personenkreis, der dieses Angebot gerne annimmt, kennt die Hintergründe und den Sinn dieses Sozialangebotes. Der Leitgedanke für die Idee der Warentauschbörse ist einfach. Es geht darum, dass man gute, gebrauchte Ware im Nutzungskreislauf hält, anstatt sie wegzuschmeißen. Ein anerkannter Schritt zur Nachhaltigkeit und eine prima Chance für Menschen mit schmalem Geldbeutel, die über diesen Weg an Artikel kommen, die andere zwar nicht mehr brauchen, der aber von einem Dritten noch gut genutzt werden können. Man kann vorbeikommen, das Sortiment begutachten und mitnehmen was man bracht. Viel einfacher geht’s nicht.

Doch scheint sich ein Wandel in der Gesellschaft anzubahnen. Das Angebot könnte sich mit Blick auf die Zahl der Besucher aber auch der eingegangenen Waren an einem Scheideweg befinden. Dies hält auch Bärbel Engel, die mit im Organisation-Team von "Verschenken statt wegwerfen" sitzt, angesichts der diesjährigen Resonanz für möglich. "Wir sollten uns überlegen, ob wir 2018 nicht etwas anderes daraus machen", sagte sie und gab zudem zu bedenken, dass "nach acht Mal in dieser Version vielleicht eine Veränderung sinnvoll, ja vielleicht sogar notwendig wäre". Überlegungen, denen die Verantwortlichen sicherlich in der nächsten Zeit eingehend nachkommen werden.

Die Besuche schauten nach, ob sie für sich noch etwas Brauchbares in den bereitgestellten Waren finden würden. Angeliefert wurden von sozial mitdenkenden Horber Mitbürgern etwa Haushaltsartikel in großer Zahl, aber auch Bücher, Spielsachen, Sportgeräte, Lederwaren, Elektroartikel, Werkzeuge und noch vieles mehr. Da Kleidung bei den ersten Börsen kaum gefragt war, wurden in diesem Jahr nur Jacken, Mäntel und Schuhe angenommen, erläutert Bärbel Engel.