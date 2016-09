Horb a. N. Neue Azubis am Start

Während ihrer Ausbildung erhalten die jungen Erwachsenen Einblicke in die Entwicklungen rund um Industrie 4.0, also der Digitalisierung und Vernetzung von Maschinen und Anlagen. Vor allem die dualen Studenten befassen sich mit verschiedenen Projekten in diesem Bereich.

Bosch Rexroth sensibilisiert seine Nachwuchskräfte über zwei Jahre hinweg auch für ein gesundheitsförderndes Verhalten im Arbeitsalltag. Außerdem fördert das Unternehmen außerbetriebliches Engagement in der "Sozialen Woche", während der die Auszubildenden Menschen mit Behinderung in einer sozialen Einrichtung unterstützen, bei der Betreuung von Kindern und Senioren mithelfen oder an gemeinnützigen Projekte mitwirken. Darüber hinaus gibt es Tipps im Rahmen eines Energie- und Umwelttags.

Fast die Hälfte der sieben neuen Mitarbeiter, die am Standort Horb bei Bosch Rexroth einstiegen, werden zum Zerspanungsmechaniker ausgebildet, dazu zwei Industriemechaniker, ein Metallfeinbearbeiter sowie ein Student der Fachrichtung Mechatronik. Auch in der schwäbischen Kreisstadt ist es das Ziel, die Nachwuchskräfte im Anschluss an ihre Ausbildung zu übernehmen – in Horb oder an anderen Standorten.