Horb a. N. Neue Adresse für Gymnastik und Gesundheit

Gerade auf den Aspekt der medizinischen Betreuung legen die Königs von je her besonderen Wert. Dies ist ihr Alleinstellungsmerkmal in der hart umkämpften Fitness-Szene, die in Horb auf dem Hohenberg geballt zu finden ist.

Neben dem reinen Fitness-Studio, das sich im Erdgeschoss des Gebäudes "Am Garnisonsplatz 11" befindet, wird in wenigen Wochen im oberen Stock des Hauses, das die Königs gekauft haben, eine Praxis für Physiotherapie eröffnet. "Früher hieß es Krankengymnastik – heute Physiotherapie", stellten die Königs klar. "Zu uns kommen alle Altersgruppe – vom Säugling mit gerade mal vier Monaten bis zum Senior."

"Kraft ist die Grundlage jeder Bewegung", wissen die drei Experten und bieten in ihrem Fitness- und Gesundheitszentrum eine Vielzahl an Übungs- und Behandlungsmöglichkeiten an. Was besonders auffällt, ist der abgetrennte Frauenbereich im großen Geräte-Saal. "Hier können die Damen ungestört trainieren", erklärte Patrick König. Auch die Saunas sind nach Geschlechtern getrennt, und man kann sich selbst mit dem schlechtesten Orientierungssinn nicht von einem in den anderen Nassbereich verlaufen. Es ist bei der Einrichtung des Studios an alles gedacht worden, und die lange Erfahrung in dieser Branche wurde ideal umgesetzt.

Aber nicht nur die Herren König bieten ihre Erfahrung in Sachen Fitness und Physiotherapie an, sondern auch die Hausherrin Gabriella König ermöglicht mit ihrem Kosmetikstudio im ersten Stock des Hauses einen weiteren Zusatzservice, der sicher gerne genutzt wird. Von der kompletten Gesichtsbehandlung bis zur Wellness (Hot-Stone-Massage) reicht ihre Angebotspalette.

Dass alles zusammen die Horber interessiert, war klar, und deshalb war bereits am Samstagfrüh, dem offiziellen Start für diese drei Besichtigungstage, der Andrang groß.