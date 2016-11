Horb a. N. Neuauflage mit kleinem Handicap

Horb. Warum ein Motto ändern, wenn es gut ist? So sehen es die Organisatoren der Horber Vesperkirche. "Miteinander. Essen. Reden. Leben" heißt es wieder vom Sonntag, 22. Januar, bis Freitag, 3. Februar 2017. "Während der Vesperkirche kommen Menschen miteinander ins Gespräch, die sich sonst nicht begegnen", sagt Dekanatsreferent Achim Wicker. Auch er selbst habe die Erfahrung gemacht, dass er durch die Vesperkirche viel mehr Kontakte mit Menschen habe, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Die Horber Vesperkirche ist dabei ein starkes Zeichen der Ökumene. Katholische und evangelische Kirche ziehen seit neun Jahren am gleichen Strang, um Menschen mit kleinem Einkommen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und das erfolgreich: Andere Städte holen sich sogar Rat bei den Horbern. "In Calw will man auch eine Vesperkirche einführen. Sie haben bei uns angefragt, es findet ein reger Austausch statt", berichtet Wicker.

Der organisatorische Aufwand ist hoch. So muss ein ehrenamtliches Helferteam auf die Beine gestellt werden. "Wir brauchen täglich 14 Helfer", sagt Rüdiger Holderried von der Caritas. Die Besucherzahlen waren in den vergangenen vier Jahren konstant. "Es kamen so zirka 1800 Besucher pro Vesperkirche", so Wicker. Die Routine wird allerdings in diesem Jahr etwas durchbrochen. Denn der übliche Essenslieferant – die Küche des Pflegeheims Ita von Toggenburg – kommt in diesem Jahr aufgrund des Umbaus nicht in Frage. "Wir müssen auf ein Cateringunternehmen zurückgreifen, das auch das Pflegeheim versorgt", erzählt Bärbel Engel von der Spitalstiftung. Bisher war es so, dass die Pflegeheimküche schnell nachsteuern konnte, wenn das Essen aus war und Nachschub benötigt wurde. Schnell kam es dann zu einer Nachlieferung auf kurzem Wege über die Straße. "Das ist mit einem Cateringunternehmen aus Rottweil so nicht zu machen", so Engel. Für Engpässe müsse man nun improvisieren. "Wir werden im Keller einen Topf vorhalten, indem wir schnell Maultaschen oder Ähnliches kochen", sagt Wicker. Da man eng kalkulieren müsse, könne man auch nicht einfach ein paar Essen mehr bestellen. "Wir können zum Glück auf unsere Erfahrungswerte zurückgreifen. Es ist nicht zu erwarten, dass der Andrang von den Vorjahren abweicht."