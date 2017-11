Horb a. N. Netter Wolf und Hund mit Geheimnis

Und so gab es zu Beginn weitere Fragen, die fast alle von den Kindern beantwortet werden konnten. Ihr seid Märchenexperten, stellte John fest.

John las aus ihrem Buch "Rapunzel, der schüchterne Wolf und die Sache mit dem magischen Zopf" vor. Aufmerksam hörten die Schülerinnen und Schüler zu. Als Kirsten John ein paarmal zu einer abschließenden Fragenrunde ansetzte, hieß es mehrmals "Zugabe, Zugabe". Und so las Kirsten John fast das ganze Buch vor.

Zum Inhalt: Verwünscht noch mal! In welchem Märchen sind Mia und ihr Frosch Jakob bloß diesmal gelandet? Und warum hat Mia urplötzlich so einen unstillbaren Hunger auf Feldsalat? Glücklicherweise begegnen die beiden einem gutmütigen Wolf, der sie zu Rapunzels Turm führt. Dort setzt Mia erst die böse Frau Gothel außer Gefecht, befreit Rapunzel – und verpasst ihr dann auch noch ein komplett neues Styling!

Märchen sind spannend, wenn man sie liest, aber noch spannender, wenn man in den Märchen mitmachen kann, reinspringen kann, so Kirsten John.

Am Ende der ersten Leserunde in den zweiten Klassen gab es noch einige Fragen. Zum Beispiel zum neuesten Buch, das auf einer erlebten Geschichte um ein kleines Pony beruht. Die Schüler wollten zudem wissen, wie sich die Autorin ihre Geschichten ausdenkt und wie sie schreibt. "Zuerst auf Papier?" Nein, sie schreibe sofort in den Computer.

In den dritten Klassen ging es um Krümel, einen Hund mit besonderen Fähigkeiten. Zum Inhalt: Juhu, ein Hund! Emma ist ganz aus dem Häuschen, als Krümel bei ihrer Familie einzieht. Doch die Freude hält nicht lange an. Der Vierbeiner interessiert sich nämlich nicht die Bohne für sie. Viel spannender findet er Emmas grantige Oma, die verrückte Nachbarin und Emmas besten Freund Tom. Ob es einen Grund gibt, weshalb Emma nicht zum Krümel-Club gehört? Als sie Krümels Geheimnis endlich gelüftet hat, ist er plötzlich verschwunden ...

Kirsten John denkt sich seit ihrem zehnten Lebensjahr verrückte Geschichten aus. Eine Zeit lang schrieb sie nach der Schule, dann während des Studiums, schließlich neben ihrer Arbeit als Redakteurin bei einem Stadtmagazin. Irgendwann konzentrierte sie sich ganz und gar darauf und veröffentlicht seitdem Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit Hund und Familie lebt sie im schönen Ulm.