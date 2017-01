Horb a. N. Neonazi-Partei ist weiter in Horb aktiv

Horb (gw). Über Futterspenden freuen sich Tierheime im Allgemeinen sehr. Umso erstaunter war man in Talheim, als man herausfand, um wen es sich Anfang des Jahres um den Spender handelte: Es waren "Aktivisten" vom "Stützpunkt Württemberg" der rechtsextremistischen Kleinpartei "Der III. Weg". Der Leiterin Carolina Greiner verging die Freude über diese Spende dann ziemlich schnell.

Nachdem die Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, zunächst ihre Aktion auf der eigenen Facebook-Seite präsentierten ("Die Pfleger waren über die großzügige Spende sehr erfreut und bedankten sich ausdrücklich") wurde die Tierheimleiterin aufgrund ihrer später kritischen Reaktion in einem Facebook-Post angegriffen: "Anstatt sich über die Geld- und Futterspende zu freuen, hat die Tierheimleitung in Talheim in Württemberg nun Angst um ihre Tiere. Wie krank ist das denn? "

Mit einer Flugblattaktion in Horb wurde "Der III. Weg" nun erneut aktiv. Auch unsere Redaktion erhielt diese "Post". Dort werden vor allem Menschen, die sich in Horb gegen Rechtsextremismus einsetzen, und auch die Lokalzeitungen attackiert. Zur Tierheim-Aktion, die "Der III. Weg" in ganz Deutschland durchführt (Die Berliner Morgenpost titelt: "Neonazi-Partei überrumpelt bundesweit Tierheime mit Spenden"), heißt es: "(...) für linke Dauerbetroffene war dies ein derartiger Skandal, dass heimatreue, junge Deutsche sich für die Tiere einsetzen (...)." An anderer Stelle heißt es: "Wir von der Partei ›Der III. Weg‹ lassen solche Hetzereien, die durch lokale Systempresse noch unterstützt und vervielfältigt werden, nicht unkommentiert (...)."