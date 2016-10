Horb a. N. Naturwissenschaft und Technik sind Trumpf

In Begleitung ihrer Lehrerin Grit Uhlig besuchten zwölf Schüler der Rolf Benz Schule in Nagold am Montag den Campus Horb, um an einer Lehrveranstaltung im Rahmen der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) teilzunehmen. Dort lernten sie die Vielseitigkeit des Ingenieurberufs kennen.