Horb a. N. Naturfreunde pflegen den Froschlache-Hang

Horb. Engagierte Naturfreunde machen sich bald wieder auf, um ein Stück Kulturlandschaft aufzuwerten. Der gemeinsamen "Landschaftspflegetag" findet am Samstag, 5. November, in Horb statt. Dazu laden der Landschaftserhaltungsverband Kreis Freudenstadt und der Nabu-Bezirksverband Gäu-Nordschwarzwald ein. Gepflegt wird der Trockenhang Froschlache. Dieser befindet sich in der Nähe des Neckarbads.