Horb a. N. Naturerlebnisse in der Region

Horb-Altheim. In seinem Jahresprogramm 2017 hat der Schwarzwaldverein eine Mischung aus Wanderungen, und auch hier wurde an spannende Themen für Familien gedacht.

Hier die einzelnen Termine. Die Abkürzungen: HT steht für Halbtags-, GT für Ganzstags- und AW für Abendwanderung sowie MT für eine mehrtägige Aktion. Als Name angegeben ist der Wanderführer beziehungsweise der oder die Zuständige für das jeweilige Angebot. OG steht für gastgebende Ortsgruppen. Gäste sind stets willkommen; Näheres zu den Veranstaltungen kann man bei Anita Geiszbühl erfahren, Telefon 07486/76 92. Februar 12. Februar Kegeln im Gasthaus Teufel in Bittelbronn, HT, Erwin Wetzler. März 12. März Ortsumwanderung mit der Ortsgruppe Waldachtal, HT, WF Peter Müller. 18. März Hauptversammlung, 26. März Wanderung nach Schopfloch zum gemütlichen Kaffeetrinken bei der Ortsgruppe Schopfloch, HT, Annette Leucht-Nafz, Guido Nafz. April 1. April "Zum Schäfer", Betriebsbesichtigung bei Schäferei Pfeffer in Talheim, HT, WF Anita Geiszbühl. 23. April Drei-Ruinen-Wanderung Pfalzgrafenweiler, HT, Gunther Nafz. Mai 7. Mai Zum Tieringer Hörnle auf dem Premiumwanderweg "Hoch-Alb-Pfad", GT, Hans und Elisabeth Dettling. 12. bis 14. Mai Europawanderung des Schwarzwaldvereins. 14. Mai Tag des Wanderns, Besenfeld-Seewaldfuchs, GT, Bezirk Kniebis Wanderwart Gudrun Nikko. 21. Mai Familienwanderung "Naturerlebnis für alle", Luchspfad, GT, Fritz Ziefle. Juni 18. Juni urige Wanderung um Monhardt (Ebhausen, Flößerweg, Monhartder Berg, Gäurandweg, Haselgrund, Ebhausen), HT, Hedwig Dettling. 24. Juni Hauptversammlung in Weil der Stadt beim Hauptverein. Juli 2. Juli Traufwanderung vom Lochen zum Plettenberg, GT, WF Jürgen Dettling. 15. und 16. Juli Familienwanderwochenende im Schwarzwald mit Übernachtung in der Jugendherberge Herrenwies, MT, Annette Leucht-Nafz, Guido Nafz. 23. Juli Grillfest, 30. Juli Waldkulturhaus, Quiz-Erlebnis-Wanderung Kniebis-Bad Rippoldsau, GT, OG Bad Rippoldsau. August 6. August Sieben-Täler-Wanderung Bad Niedernau-Rottenburg-Weiler Burg, GT, WF Harry Blum. 20. August Familienwanderung zum Schwimmbad in Klosterreichenbach, HT, Gunther Nafz. September 2. September Kinderferienprogramm mit Besuch der Polizeistation Horb, HT, Gunther Nafz. 17. September 6. Bezirksumwanderung Waldachtal-Pfalzgrafenweiler-Waldsägmühle, GT, OG Pfalzgrafenweiler. 24. September Radtour Horb-Tübingen, GT, Horst Buob. Oktober 8. Oktober "Rund um Haigerloch" , Schloss Haigerloch, Römerturm, Zollerblick, Rosengarten, HT, Annett Herrmann. 22. Oktober Familienwandertag, GT, Hauptverein. November 5. November Wanderung Wolfach-Sankt Roman-Teufelstein-Kohlplatz-Sankt Roman, GT, Anita und Paul Geiszbühl. 18. November Familienausflug mit dem Zug nach Stuttgart, Besuch des weltweit größten Schweinemuseums im Stuttgarter Schlachthof, GT, Anita und Paul Geiszbühl. 25. November Nachtwanderung zum Gasthaus Hirsch nach Grünmettstetten, AW, Hedwig Dettling. Dezember 9. Dezember Lebendiger Adventskalender, SWV-Vorstand. 28. Dezember zum Schlittschuhlaufen nach Baiersbronn, HT, Gunter Nafz.

Hinweis Der Verein weist darauf hin, dass die Teilnahme an Wanderungen und Fahrten stets auf eigene Gefahr erfolgt. Haftpflichtansprüche können daher weder an den Verein noch an die jeweiligen Wanderführer gestellt werden.