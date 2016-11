Horb a. N. Natur als Dimension der Farben

Die unterschiedlichsten Künstler des Vereins können hier ihre Arbeiten immer für ein halbes Jahr einer breiten Besucherschicht des Hauses vorstellen, und die Bank selbst bekommt so immer wieder ein anderes, ein künstlerisches und vielseitiges Gesicht. Ein Besuch bei der Raiffeisenbank Horb wird so zu einem Gang durch eine Kunstausstellung.

Und Joachim Wörner, dessen "Farbenlandschaften" schon in vielen Ausstellungen zu sehen waren, ist in Horb wahrlich kein Unbekannter. Seine Bilder faszinieren. Sie sind Blickfang und laden zur intensiven Betrachtung ein. Der Künstler selbst hat seine sehr eigene Bildsprache entwickelt, über die der Tübinger Kunsthistoriker Rudolf Greiner einmal sagte: "Joachim Wörner gehört zur ersten Generation Künstlern, die Ende der 1970er Jahre das Diktat der reinen Form und Farbe durchbrechen und dem Gegenstand eine neuartige Rolle im Bild und in der Kunst erobern".

Die Natur in ihrer Vielfalt ist das bevorzugte Motiv des Künstlers. Es sind aber keineswegs realistisch abgebildete Landschaften, die Wörner meist großformatig auf die Leinwand bringt, sondern Landschaften, die seine "eigenen" sind. Himmel, Horizont und Erde bekommen ihre eigene Dimension, schaffen Nahblick aber auch gleichzeitig Weitblick. Joachim Wörner sagt selbst: "Die Kunst richtet sich gegen Logik und rationales Denkens, riskiert Undenkbares und macht Unsichtbareres sichtbar." Im Zuge des Malprozesses werden von Joachim Wörner Landschaften nicht abgebildet, sondern als Farblandschaften neu erfunden.

Wie das auf der Leinwand aussieht, kann man sich im nächsten halben Jahr in der Horber Raiffeisenbank anschauen. Gezeigt werden hier über 40, meist neuere Arbeiten aus den vergangenen vier Jahren.