Horb a. N. "Natürlich vermisse ich Syrien"

Horb. Yakoub ist orthodoxer Christ. In Damaskus, der Hauptstadt Syriens, gibt es zwar viele Christen, sagt er, aber wer Christ ist, gehört dort dennoch zur Minderheit. Auch in der Flüchtlingsunterkunft in Horb verkörpert er die Minderheit – er ist der einzige Christ. "Sonst sind alles Muslime", erzählt er. Da kann man sich schon mal einsam unter vielen fühlen – gerade an den christlichen Feiertagen.

Im Gespräch mit ihm wird klar: Christ ist Christ – egal ob in Horb oder in Damaskus. "Weihnachten ist in Syrien ein bisschen wie hier", erklärt Yakoub, der ja bereits ein Weihnachtsfest in Deutschland hinter sich hat. Auch in seiner arabischen Heimat wird am 24. Dezember angefangen zu feiern. "In jedem Haus steht ein Baum" – Kugeln und Lichterkette inklusive. Die meisten seien in Syrien jedoch aus Plastik. Und weiter berichtet er: "In jedem Haus gibt es eine Krippe." Weihnachtsmärkte kennt er ebenfalls aus seiner Heimat. "Es wird aber kein Glühwein auf den Straßen verkauft." Alkohol sei dort ein heikles Thema.

Hinter verschlossenen Türen sei das jedoch kein Problem, sagt Yakoub. An den Feiertagen kommen Nachbarn und Verwandte zu Besuch. "Sie kommen, trinken Rotwein und essen Gebäck", erklärt der junge Syrer. "Es gibt viel Essen." Ein spezielles Weihnachtsessen fällt ihm jedoch nicht ein. In seiner Familie wurde oft Hähnchen gefüllt mit Reis und Nüssen zu Weihnachten gegessen, aber Tradition sei das nicht.