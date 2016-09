Horb a. N. Nahwärmenetz-Ausbau führt zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnen die Stadtwerke am Montag, 12. September, mit den Bauarbeiten in diesem Bereich. Im ersten Bauabschnitt wird die Zufahrt zum Marktplatz und zum Medizinischen Versorgungszentrum nicht mehr über den Unteren Markt möglich sein. Der Marktplatz kann jedoch über die Altheimer Straße und die Bußgasse angefahren werden. Das Medizinische Versorgungszentrum ist über das Parkhaus Innenstadt erreichbar. Die Zu- und Ausfahrt in das Parkhaus erfolgt über die untere Einfahrt in der Neckarstraße. Die Ein- und Ausfahrt des Parkhauses in Höhe des Unteren Markts ist gesperrt. Die Arbeiten werden je nach Baufortschritt und Leitungsverlauf voraussichtlich bis Mitte der Kalenderwoche 38 andauern. Im Bereich Gutermannstraße / Bildechinger Steige wird zunächst mit einer Ampelregelung und einer halbseitigen Sperrung gearbeitet. Aus Richtung Hohenberg kommend ist der Marktplatz je nach Bauabschnitt direkt oder über die Altheimer Straße / Bußgasse anfahrbar. Für den restlichen Verkehr ist die Bildechinger Steige gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung über die B 14.

Danach wird in einem zweiten Bauabschnitt die Sperrung des Einfahrtsbereich der Altheimer Straße bis in Höhe des Gebäudes Nummer 16 notwendig. Die Erreichbarkeit der Altheimer Straße wird in dieser Zeit über den Unteren Markt, die Wintergasse, den Marktplatz und die Bußgasse möglich sein.

Während den Bauarbeiten ist die Bushaltestelle in Höhe des Altersheims in der Gutermannstraße für Busse nicht anfahrbar. Daher muss auf die Bushaltestelle bei der Weinhandlung Dörr ausgewichen werden.