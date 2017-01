Horb a. N. Nagel rückt für Zeitler nach

Nun wird Melanie Nagel aus Horb nachrücken. Es ist für sie ein kommunalpolitisches "Comeback". Denn im Mai 2016 hörte sie nach zwölf Jahren im Horber Gemeinderat auf. Diesen Schritt hatte sie getan, da sie eine neue berufliche Herausforderung anging. Nach ihrer Promotion hat die Verwaltungs- und Politikwissenschaftlerin einen Lehrauftrag an der Hochschule für Technik in Stuttgart und seit April 2016 darüber hinaus eine Stelle an der Universität Konstanz als akademische Mitarbeiterin. Deshalb brauchte sie nun eine längere Bedenkzeit, ob sie das Mandat im Kreistag annimmt. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber es gab dann mehrere Gründe, die für mich den Ausschlag gegeben haben, die Aufgabe zu übernehmen." In dieser schwierigen politischen Zeit müsse man Verantwortung übernehmen. "Außerdem fühle ich mich verpflichtet, weil mir viele Menschen ihre Stimme gegeben haben."

Los geht es für Melanie Nagel (38 Jahre, verheiratet, drei Kinder) am 13. Februar. Dann gibt es noch mehr Frauenpower im Kreistag. Denn Nagel ist eine Politikerin, die sich mit viel Herzblut für ihre favorisierten Themen Familie und Soziales einsetzt.