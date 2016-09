Horb a. N. Nächste Station auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune

Eineinhalb Jahre sind seit der letzten Horber Klimaschutzkonferenz vergangen, schon fünf Jahre seit der ersten Auftaktveranstaltung in der DHBW. Seit September 2011 hat Horb ein "Integriertes Klimaschutzkonzept", das dazu dienen soll, anhand der abgeleiteten Maßnahmenblätter den Weg zur "klimaneutralen Kommune" zu ebnen. Die Stadt legt großen Wert auf Beteiligungsprozesse und bürgerschaftliches Engagement. Nicht zuletzt deshalb knüpft man seit über zwei Jahren auch mit dem "Masterplan Horb 2050" an ein Modellprojekt zur nachhaltigen Kommunalentwicklung an.

Inzwischen gibt es sehr viele Dinge, die die Stadt verwirklicht hat: Ein Klimaschutzmanager wurde eingestellt, die Energieagentur in Horb gegründet. Die Straßenbeleuchtung konnte nahezu komplett auf effiziente LED-Technologie umgerüstet werden. In verschiedenen Stadtteilen befinden sich Wärmenetze im Aufbau, öffentliche Gebäude wurden umfassend energetisch saniert und auf dem Hohenberg ein innovatives Blockheizkraftwerk mit Holzvergaser samt Langzeitwärmespeicher von 3000 m³ installiert. "Auf dies und vieles mehr kann man mit Stolz zurückblicken", heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Dennoch gebe es auch "Baustellen" und offene Fragen: Was hat sich seit den ersten drei Konferenzen getan? Welche Maßnahmen konnten realisiert werden, welche stellen große Herausforderungen dar? Können weitere Standorte für erneuerbare Energien erschlossen werden? Gelingt es, bisherige Ausgaben für Energie in regionale Wertschöpfungsketten umzulenken? Gibt es Ideen, Ansätze und Möglichkeiten, wie Privatpersonen, Unternehmen und die Stadt – noch mehr Energie einsparen oder effizienter nutzen können?