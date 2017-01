Horb a. N. Nächste Runde im Belle-Arti-Streit

Das Gebäude in exponierter Lage in der Innenstadt ist zu einem negativen Blickfang geworden. Mehrere Wochen standen einige Müllsäcke vor dem Haus. Am Freitag kam nun ein Bauhof-Kommando und nahm die Müllsäcke mit. "Wir mussten handeln", so Oberbürgermeister Peter Rosenberger. Es habe eine mögliche Gefährdung bestanden. "Die Stolpergefahr war zu groß. Außerdem weiß man nicht, was in den Säcken drin ist. Eventuell spitze Gegenstände, die zu Verletzungen führen können."

Entsorgt habe man die Säcke allerdings nicht. "Wir wollen uns nicht wieder den Vorwurf machen, dass es sich Kunst gehandelt habe. Herr Herzog kann die Säcke abholen." Abtransport und Aufbewahrung werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt. "Allerdings hat es nicht lange gedauert und es steht nun neuer Müll vor dem Haus", berichtet Rosenberger. "Jeder, der solche Menschen wie Herrn Herzog als Rebell bejubelt, sollte sich überlegen, welcher Schaden für die Stadt angerichtet wird."