Horb a. N. Nadine will Miss Bambi werden

"Es ist mein Traum, als ganz normales Mädchen mal einen Tag wie ein Star erleben zu dürfen"

Allerdings: Die Miss Bambi kommt nicht mit vor die Kamera, sondern schaut hinter die Kulissen schauen. Das findet Nadine auch gut so: "Ich weiß schon, wie das ist. Ich war schon Komparsin in Produktionen wie ›Dr. Klein‹ oder ›Die Kirche bleibt im Dorf‹." Das Ziel von Nadine lautet deshalb: Miss Bambi: ja; Model: nein. Die Horber Kandidatin: "Was man da durch Sendungen wie GNTM mitgebekommt, ist mir zu stressig und zu nervig." Und der Sprung in die Schauspielerei? Nadine sagt: "Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu bin ich viel zu klein und ich stelle mir das viel zu schwer vor, in dieser Branche wirklich Fuß zu fassen."

Deshalb geht es jetzt für die Dettenseerin vor allem darum, genügend Stimmen zu bekommen: "Das letzte Mal habe ich es in die Endrunde geschafft. Dann sucht eine Jury aus den 30 beliebtesten Kandidatinnen eine heraus. Letzes Mal hat es wohl daran gelegen, dass die Bewerbung nicht kreativ und nicht lebensfreudig genug war. Daran habe ich aber gearbeitet."

In der Tat: Im knapp fünfminüten Bewerbungsvideo hat die hübsche Studentin in Dettensee nachgespielt, wovon sie als Miss Bambi träumt: Als Mittelpunkt der Bambi-Show zu stehen – mit jubelnden Fans im Hintergrund und Maren Lamersdorf, die Nadine interviewt. Klar, dass nicht die echte Helene Fischer am Mikro ist, sondern Nadines Cousine mit Pappmaske.

Die Studentin hofft nun auf viel Unterstützung aus Horb: "Bitte stimmt für mich ab. Es ist mein Traum, als ganz normales Mädchen mal einen Tag wie ein Star erleben zu dürfen."

Weitere Informationen: Die Abstimmung endet am Sonntag. Abstimmen kann man auf missbambi.de. Nadine Schneider hat dort den Namen "Nadine22".