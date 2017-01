Horb a. N. Nachtwächter erinnern an Sebastian Lotzer

Beim Tag der offenen Turmtür im Mai stießen alle vier Führungen im inneren Ringmauerturm auf reges Interesse, und der neue Türmer Helmuth Thumm konnte seine Schießkünste vor zahlreichen Gästen demonstrieren. Im Gefolge des Internationalen Museumstags machte Gerhard Janz die beiden Vorsitzenden auf einen bemerkenswerten Kugelfund über der Ringmaueranlage aufmerksam, der sich jetzt in der Vitrine des wehrgeschichtlichen Museums befindet.

Die von Ausschussmitglied Ingrid Schuldes-Tropp im Oktober organisierte Jahresexkursion wurde trotz des kalten Wetters wieder einmal von allen Teilnehmern in den höchsten Tönen gelobt.

Im zweiten Teil des Rechenschaftsberichts freute sich Joachim Lipp darüber, dass die schrumpfende Tuchmachergruppe zum 32. Mal das Horber Fasnetstreiben bereicherte, wobei Michael Reinhardt die Stabführung an Heinrich Raible abgegeben hat. Interessenten können sich nun an ihn wenden, da die Tuchmacher für den kommenden Fasnetsmontagsumzug auf der Suche nach personeller Verstärkung sind.

Laut Lipp konnte auch die Kustodin des Horber Stadtmuseums bei der Werksschau zum 200. Geburtstag von Johann Nepomuk Meintel und der noch laufenden Ausstellung "Horb am Zug" auf die Unterstützung des Vereins bauen. Ebenso freute sich Agnes Maier über zahlreiche Leihgaben, die der Verein im vergangen Jahr dem Stadtmuseum übergeben hat.

Vereinsmitglied Heinrich Klein war auch im vergangenen mit der Wartung des Wasserrades samt Getriebe beauftragt. Horbs letztem Wasserrad drohe Ungemach, wenn die Pläne eines Investors zur Ausführung kommen, der direkt hinter dem Zuppinger Rad eine Lamellenturbine zur Energiegewinnung installieren will. "Bislang ist dieses für das historische Wasserrad technisch grenzwertige Vorhaben an fehlenden Zuschüssen gescheitert, aber sobald mit dem Bau dieses ziemlich ineffizienten Minikraftwerks begonnen werden sollte, wird der Kultur- und Museumsverein die Verantwortung für den Betrieb von Horbs letztem Wasserrad an die klimaneutrale Stadt abtreten", so Lipp. Obwohl der Vorstand von diesem Vorhaben seitens der Stadt in keinster Weise informiert worden sei, bedankte man sich trotzdem für die ansonsten gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Vereinskassierer Stefan Reichel hatte zwar aufgrund der vielen Anschaffungen für das Stadtmuseum ein Minus in der Vereinskasse zu verzeichnen, was ihn allerdings nicht so traurig stimmte wie die für das Vereinsguthaben erhaltenen Zinsen.

Als Vertreter der Stadt bedankte sich Altbürgermeister Gerhard Munding für das Engagement des Kultur- und Museumsvereins und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Stadt noch lange auf diesen Verein bauen kann.

Die beiden Vorsitzenden gaben zum Schluss der Hauptversammlung noch einen Ausblick auf das kommende Vereinsprogramm. So kann im Mai das wehrgeschichtliche Museum im inneren Ringmauerturm seinen 30. Geburtstag feiern, und beim Tag des offenen Denkmals im September wird der Verein kein Horber Gebäude öffnen, sondern in der Mühlener Remigiuskirche zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde die dortigen Epitaphe sowie das älteste Reformationsdenkmal Württembergs präsentieren. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Horb erinnern die Nachtwächter bei einem Gang durch die Altstadt, der vor der Johanneskirche enden soll, an Sebastian Lotzer von Horb, der fünf frühreformatorische Handwerkerflugschriften verfasst hat.

Die Jahresexkursion führt im Oktober ins ehemalige Kartäuserkloster Buxheim und in die ehemalige Reichsstadt Memmingen, in der Sebastian Lotzer dem Protestantismus zum Durchbruch verhalf.