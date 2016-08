Horb a. N. Nachfolger von Erwin Reck steht fest

Horb. Es war wohl die wichtigste Neuigkeit, die es beim Besuch von SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken in der Horber Caritas-Zentrale "ParaDios" zu erfahren gab: Zum 15. September wird Rüdiger Holderried die Stelle "Netzwerker im Gemeinwesen" der Caritas im Landkreis/Dekanat Freudenstadt antreten. Sein Vorgänger Reck war vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet worden. Holderried ist studierter Sozialarbeiter und kennt den Landkreis persönlich sowie beruflich durch seine langjährige Tätigkeit bei der Diakonischen Bezirksstelle in Freudenstadt.

Im Unterschied zu seinem Vorgänger, der nur eine 60-Prozent-Stelle hatte, wird Holderried 100 Prozent tätig sein. Denn an Arbeit und Aufgaben mangelt es nicht, wie auch Johannes Sipple betont. Durch das größere Spektrum in der Flüchtlingsarbeit ist noch ein großes Paket dazugekommen.

Angelika Pecik, die in Horb für die Flüchtlingshilfe zuständig ist, informierte Saskia Esken und die SPD-Delegation, dass sich einem Jahr nach der großen Flüchtlingswelle auch die Aufgaben verändert haben – besonders für Ehrenamtliche. So gehe es darum, Flüchtlinge, die mittlerweile Privatwohnungen beziehen, weiterhin zu unterstützen. Die Caritas favorisiert hierbei das Modell der Patenschaften. Flüchtlinge bekommen einen Paten an die Hand, der sich intensiv kümmert. "Das ist eine intensive Aufgabe für die Ehrenamtlichen, die von uns deshalb auch eine intensive Betreuung benötigen", so Pecik.