Horb a. N. Nachfolger sind bereits in Sicht

Zum Thema Fortbildung sagte Grüner, man könne im Interesse der Verjüngung der Abteilungsführung schon noch ein oder zwei Freiwillige für den Gruppenführerlehrgang und den Lehrgang zum Zugführer gebrauchen. Im Moment absolviert Thomas Hübl die Ausbildung zum Gruppenführer.

Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz, wie man dem Bericht der Schriftführerin Julia Lormis entnehmen konnte. Der Jahresabschluss wurde mit Partnern und Familie gefeiert. Im Juli fand das Sommerfest statt und im September führte der Tagesausflug nach Freiburg. Die Feuerwehr beteiligte sich beim Fasnetsumzug und beim Dorffest. Im Herbst lud sie zur Schlachtplatte.

Die Jugendfeuerwehr besteht aus sieben Jungs und zwei Mädchen. "Damit sind wir sehr gut aufgestellt", stellte Jugendwart Julius Waldmann fest. Da die Großen in die Einsatzabteilung wechselten, gilt es nun, mit den Kleinen eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen.

Übers Jahr wurden zahlreiche Übungen durchgeführt. Bei der 24-Stunden-Übung hatten die Jugendlichen jede Menge Einsätze zu bewältigen. Daneben blieb Zeit für Ausbildung und Freizeit. Nur der Schlaf kam zu kurz.

Bei der Hauptübung der Gesamtjugendwehr in Mühringen lösten die Jugendlichen ihre Aufgabe mit Bravour. Abschluss war ein Ausflug zur Kartbahn nach Sulz.

Die Feuer AG in der Grundschule gibt es seit acht Jahren, berichtete Reinhard Schulze. Acht Kinder von der zweiten bis zur vierten Klasse treffen sich hier alle 14 Tage. Sie üben das Absetzen eines Notrufs, den sicheren Umgang mit Feuer und lernen die Brandklassen und Löschmittel kennen. Mittlerweile, so Schulze, seien schon einige Kinder aus der Feuer AG in die Jugendwehr übernommen worden.

Die Altersabteilung besteht aus zehn Mann, die, wie Klaus Bok berichtete, sich bei allen Aktivitäten einbringen. Er hob das gute Miteinander der Jungen und Älteren hervor.

Erfreuliches konnte Kassierer Günther Pfeiffer berichten. Durch das Dorffest und die Schlachtplatte konnte ein guter Gewinn erzielt werden. Bei der Hauptübung habe sich die Abteilung als gut aufgestellte Truppe präsentiert und die gute Jugendarbeit sichere den Nachwuchs, sagte der stellvertretende Ortsvorsteher Raynald Jährling, der die Entlastung herbeiführte.

Kreisbrandmeister Frank Jahraus war erfreut über die Altersabteilung und dass Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden konnten. Damit sei ein wichtiges Ziel erreicht. Großen Wert legt er auf die Leistungsabzeichen. Ab Januar ist das Abzeichen in Bronze Voraussetzung für den Truppführerlehrgang.

Ebenfalls erfreulich sei, dass die Nachfolge von Uwe Grüner schon geregelt sei. Es sei nicht so einfach Leute zu finden, die bereit seien Verantwortung zu übernehmen. Stadtkommandant Markus Megerle dankte der Feuerwehr für ihren Einsatz rund um die Uhr. Er überreichte die Beförderungsurkunde an Felix Bossert, der vom Ober- zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde.

Kreisbrandmeister Frank Jahraus übernahm die Aufgabe, einen Kameraden die höchste Auszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes, das Feuerwehrehrenzeichen in Gold, zu überreichen. Hauptfeuerwehrmann Dieter Steimle wurde für 40 Jahre pflichtgetreuen Einsatz in der Feuerwehr ausgezeichnet.

Dazu erhielt er eine Urkunde, unterzeichnet von Innenminister Thomas Strobl. Steimle rat 1978 in die Feuerwehr ein. Er absolvierte den Atemschutzlehrgang in Sulz und den Sprechfunklehrgang. Zu seinen Auszeichnungen zählen die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold.

Stadtkommandant Markus Megerle dankte ihm mit einem Weinpräsent und von der Abteilung erhielt er einen Präsentkorb.