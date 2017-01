Horb a. N. Nach Unfall: mehr Durchblick durch die "Dumpfbake"

Horb. W er hat an der "Dumpfbake" gerückt? Nachdem das Rathaus bestritten hatte, dass die rot-weiße Absperrung für Fußgänger an der Kreuzung Isenburger Straße/Bundesstraße 14 den Autofahrern die Sicht versperrt, ist die "Dumpfbake" jetzt verschoben. Und zwar so, dass man von der Kreuzung aus der Isenburger Straße die von unten herannahenden Autos besser sehen kann.