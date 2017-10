Horb a. N. Nach Umleitung: "Straße so schlecht wie nie"

Und was sagt das Landratsamt zu der Sache? Eine Sprecherin erklärt: "Das bestimmt der Kreistag. Die K 4764 wird von der Straßenmeisterei Dornstetten im Wochentakt auf ihren Zustand überprüft. Durch den Schleichverkehr während der Sperrung der B 32 kam es insbesondere im Bereich der seitlichen Bankette zu Schäden, die von der Straßenmeisterei wieder instandgesetzt werden. Die Fahrbahn hat weniger stark gelitten. Die Kreisstraße war bisher in der Schadensklasse M (mittelmäßig) und im mittleren Bereich von den Serpentinen bis einschließlich Ortsdurchfahrt Isenburg in der Klasse V (sehr schlecht) eingestuft. Ein Ausbau der Kreisstraße ist im Investitionsprogramm des Kreises nicht enthalten, weshalb Verbesserungen im Rahmen der Deckenerhaltung vorzunehmen sind. Hierzu findet jährlich eine Dringlichkeitsreihung anhand der aktuellen Straßenzustände statt."

Da müssen also die Horber Kreisräte mal Druck machen. Wolfgang Kronenbitter (FW): "Die Kreisstraße in Isenburg ist nicht im Investitionsprogramm des Landkreises enthalten. Für unseren Bereich sind im Investitionsprogramm die Kreisstraßen von Betra nach Empfingen und die Kreisstraße von Rexingen bis zur L 370 bei den Kapellenhöfen enthalten. Auch aufgrund der geringeren Verkehrsbelastung wird es schwierig sein, die Kreisstraße in Isenburg in das Investitionsprogramm des Landkreises zu bringen. Aber gerade deshalb wäre es umso wichtiger, dass eine baldige grundlegende Sanierung dieser Kreisstraße im Rahmen der Deckungserhaltungsmaßnahmen erfolgt. Dazu wären zunächst Gespräche mit dem Straßenbauamt zu führen."