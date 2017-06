Horb a. N. Nach der Kirche heiße Rote und Musik

Horb-Grünmettstetten. Zum fünften Mal stand diese Veranstaltung auf dem Terminkalender der Mettstetter, und wenn man den alten Spruch "Alle guten Dinge sind drei" hier als Richtschnur setzt, dann passte er wie der Deckel auf den Topf. "Zweimal mussten wir diese Veranstaltung in den letzten Jahren schon wegen Regen absagen", erinnerte sich der Fördervereinsvorsitzende Hans-Dieter Dettling, "doch heute scheint alles prima zu klappen." Recht hatte er.

War gegen 19.30 Uhr, dem offiziellen Veranstaltungsbeginn, der Kirchplatz noch nahezu menschenleer, so fand man schon gegen 20 Uhr kaum noch ein freies Plätzchen an den zahlreich aufgestellten Biertischgarnituren. Aus allen Ecken des Dorfes kamen die Besucher an den improvisierten Festplatz, und zudem war pünktlich zum musikalischen Auftakt auch die Abendmesse in der St.-Konrad-Kirche zu Ende. Die Kirche ist aus, die "Roten" sind fertig und die Musik spielt – das war der Idealzustand für den Beginn des Dämmerschoppens.

"Mit dieser Veranstaltung wollen wir den Grünmettstettern auch mal die Gelegenheit geben, ihre Kapelle live und direkt im Ort zu hören. Außer dem Jahreskonzert sind wir sonst so gut wie nie direkt in Mettstetten aktiv", so der Vorsitzende des Musikvereins Raimund Wehle. "Natürlich wollen wir mit diesem Einsatz auch etwas Geld in Kasse des Fördervereins bringen", ergänzte der Fördervereinsvorsitzende, der sich erinnerte, dass es von 2005 bis 2009 schon mal so eine ähnliche Veranstaltung gab. "Das war damals unser Frühschoppen, der immer bis in die späte Nacht ging", schmunzelte Wehle, als er für einen kurzen Moment gedanklich in die Vergangenheit abtauchte. "Leider ist der Frühschoppen dann nach und nach eingeschlafen, da wir ihn immer in den Sommerferien ausgerichtet hatten und sowohl Musiker als auch mögliche Besucher im Urlaub waren", so Wehle weiter, der sehr froh ist, dass der Förderverein nun mit dem Dämmerschoppen den Aktiven des Musikvereins die Möglichkeit bietet, das Ergebnis von viel Probenarbeit in klingendem Spiel der Einwohnerschaft zu präsentieren.