Horb a. N. Nach dem Fest wartet ein Haufen Arbeit

Im vergangenen Jahr sei aber auch abgesehen davon sehr viel Wert gelegt worden auf intensive Ausbildung am neuen Gerät. So wurden neue Vorgehensweisen und Logistik ausprobiert und festgelegt. Dies gelte es nun durch intensives Üben zu verfestigen. Doch sei die Übungsbeteiligung im vergangenen Jahr nur bei 67 Prozent gelegen, hier hofft Dettling auf eine Steigerung im neuen Jahr. Beim Üben kommt zu den Gruppen A und B jetzt auch noch eine Gruppe C hinzu. Hier finden sich all jene Feuerwehrkameraden wieder, die in die Altersgruppe gewechselt sind, aber noch nicht 65 Jahre alt sind. Diese üben nun extra, um im Ernstfall eine Unterstützung für die aktive Wehr zu sein.

Auch Einsätze gab es zu verbuchen. Der erste Einsatz für das neue Löschfahrzeug war am 26. Juli, hier stand ein Keller unter Wasser. Im weiteren Verlauf des Einsatzes in Bittelbronn wurden die Kameraden auch noch zur Unterstützung nach Talheim gerufen. Ein weiterer Einsatz war am 18. September in Dettlingen, als dort eine denkmalgeschützte Linde zerbrach. Sie hatte die Ortsdurchfahrt blockiert. Den dritten Einsatz gab es am 29. September, hier musste nach einem Verkehrsunfall in Bittelbronn eine Ölspur beseitigt werden.

Zurzeit zählt die Feuerwehr Dießener Tal 79 Mitglieder, davon 14 Jugendliche. Schriftführer Wolfgang Dettling ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. 2016 wurden 18 Übungen absolviert, wobei technische Hilfeleistung und Personenrettung im Vordergrund standen. Am 4. März gab es eine Räumungsübung an der Grundschule in Bittelbronn, zudem waren Kindergartenkinder bei der Feuerwehrabteilung zu Besuch. Auch nahm die Feuerwehr an der kreisweiten Katastrophenschutzübung teil. Kassierer Karl-Josef Dettling berichtete von einem Plus in der Kasse. Egon Dettling und Florian Albert berichteten aus der Jugendwehr.

Kassierer Karl-Josef Dettling für 40 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Er erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg. Dettling war lange Jahre auch Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Dettlingen. Von der Feuerwehr erhielt er eine Ehrentafel sowie ein Weingebinde. Bernd Eiseler gehört der Feuerwehr 50 Jahre an und wurde mit einer Ehrentafel geehrt. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold besitzt er bereits, er wurde mit einer Urkunde und einem Weingebinde geehrt.