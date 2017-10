Horb a. N. Nach dem emotionalen Erlebnis gibt’s zur Stärkung eine Münsterwurst

Zum Mittagessen wanderte man dort auf den Lenzenberg. Wem der Anstieg zu steil war, der durfte sich auch mit dem Traktor hochfahren lassen. Natürlich darf bei einem Ausflug an den Kaiserstuhl eine Weinprobe nicht fehlen. Diese fand am Nachmittag bei der Winzergenossenschaft Jechtingen-Amoltern statt, bei der man allerlei Wissenswertes rund um den Weinanbau und -ausbau erfuhr. Der Abschluss in einer nahegelegenen Strauße (in etwa vergleichbar mit einer Besenwirtschaft) blieb wiederum nicht ohne Gesangseinlagen.