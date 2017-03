Horb a. N. Nabu wählt einen neuen Vorsitzenden

Zu verschiedenen Themen war der Nabu aufgefordert Stellungnahme abzugeben. Besonders lobte Kiefer die Einbeziehung des Nabu bei der Realisierung des Ruhewaldes in Nordstetten. "So eine Kooperation ist ermutigend und macht Spaß", teilte er in seinem Bericht mit.

Weitere Themen in Kiefers Ausführung waren eine Vogelstimmenführung in Mössingen, eine Waldführung mit Hartmut Steuer im Eutinger Tal, eine Gartenführung bei Doschka. Auch am Tag des Kuglers nahmen wieder viele Interessierte an einer Führung unter Leitung des Nabu teil.

Kassierer Helmut Grube konnte einen sehr zufriedenstellenden Kassenbericht vorlegen. Es gab einen Zuwachs an flüssigen Mitteln. Das Plus kommt vor allem durch die Zunahme an Mitgliedern zustande.

Er stellte fest, dass die Vergütungen für die Landschaftspflege schlechter geworden sei, bisher 20 Euro pro Stunde, die zu 70 Prozent ausbezahlt wurden, jetzt nur noch 7,20 Euro pro Stunde, Auszahlung 100 Prozent. Dies bedeute, dass dem Nabu dadurch im Jahr 2000 Euro fehlen.

Die einstimmig erteilte Entlastung nahm das Rexinger Ortschaftsratmitglied Eckhard Göttler vor, der angesichts des enormen Arbeitspensums dem Verein ein großes Kompliment machte.

Im kommenden Jahr kann der Nabu Horb, 1968 als Deutscher Bund für Vogelschutz neu gegründet, sein 50-jähriges Jubiläum feiern.

Bei den Wahlen für die Ortsgruppe des Nabu gab es Veränderungen. Lambert Straub wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ute Grube bleibt stellvertretende Vorsitzende. Als Dritter im Bunde wurde Ralf Dreiling gewählt. Karl-Heinz Müller bleibt Schriftführer, Helmut Grube Kassierer, Joachim Straub und Margret Diermayer Kassenprüfer. Zudem wurden drei Beisitzer bestimmt. Dies sind Waldtraud Göttler, Gerd Falkenstein und Nathalie Straub.

Eckhard Kiefer, bisher erster Vorsitzender, und Theresia Zimmermann, bisher Beisitzerin, erhielten für ihr Engagement für den Nabu ein Geschenk.