Horb a. N. MV Dießen plant erstes Jugendkonzert

Anmahnen musste Straub jedoch den Rückgang des Probenbesuchs der Aktiven, der von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent gefallen und somit rückläufig war. An allen 37 Proben war Frank Rapp vor Werner Breisinger Senior und Siegfried Kucharski (36 Proben) beteiligt. Irmtraud Baiker erschien zu 35 Proben, gefolgt von Werner Breisinger, Manfred Schoch und Erwin Götz (34 Proben). Rudi Breisinger, Reiner Götz, Alfred Odermatt und Ulrike Rapp nahmen an 33 Proben teil. Für ihren Fleiß erhielten sie je eine Flasche Sekt.

Leichtes Plus in der Kasse

Finanziell haben das Sommerfest und das Jahreskonzert der Musiker ein leichtes Plus in der Kasse beschert. Erfreut zeigte sich Straub auch darüber, dass insbesondere durch die neue Bläserklasse an der Bittelbronner Grundschule wieder zusätzliche Kinder und Jugendliche für den Musikverein Dießen gewonnen werden konnten. Die Anzahl der Jungmusiker konnte dank drei Neuzugängen somit stabil gehalten werden.

Ein wenig bedenklich findet Jugendleiterin Kathrin Gugel die Situation in der musikalischen Früherziehung im Kindergarten Leimenparadies in Dießen. Seit dem Beginn der Früherziehung im November 2015 mit fünf Kindern konnten bis heute nur zwei weitere Neuzugänge verzeichnet werden. Zudem wird das ein oder andere Kind in den Sommerferien in die Grundschule wechseln, wodurch die vorausgesetzte Mindestanzahl von vier Kindern in einer Gruppe unterschritten werden könnte. In der Folge müsse der Kindergarten somit das Angebot der musikalischen Früherziehung wahrscheinlich ganz einstellen.

Gugel hofft, künftig über eine Schnupper- oder Infostunde zusammen mit dem Kindergarten das Interesse der Eltern und deren Kinder zu wecken. Ebenso bleibt Gugel bei den Schülern der Bläserklasse in Bittelbronn und der Jugendgruppe weiterhin am Ball. So bietet der MV Dießen in Kooperation mit der Jugendkapelle Bittelbronn am 19. März erstmalig ein reines Jugendkonzert an, um ihre Nachwuchstalente weiterhin zu fördern. Dirigent Rudolf Breisinger bezeichnete die Auftritte bei den Hochzeiten im Verein als besonderen Höhepunkt und lobte seine Musiker für das überaus gelungene Jahreskonzert.

Unter dem Motto "Böhmisch soll es klingen" plant der MV in diesem Jahr die Teilnahme an einen Workshop unter der Leitung des Komponisten und Autors Holger Mück, wie Breisinger in seinem Ausblick bekannt gab. Ebenfalls gab er mit dem Stichwort "Frauenpower" bereits die musikalische Ausrichtung des Jahreskonzerts 2017 vor. "Vor allem die Damen sind bei den Vorschlägen zu diesem Thema gefragt", betonte Breisinger.

Bei den auf zwei Jahre anstehenden Neuwahlen wurde Swantje Götz einstimmig zur Nachfolgerin von Yvonne Schwenker in den Ausschuss gewählt.

Ebenso wurde das Amt des Kassenprüfers durch Ferdinand Kreidler als Nachfolger von Reiner Götz neu besetzt. Daniel Straub wurde als Vorsitzender ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt wie auch Schriftführer Siggi Kucharski und Jugendleiterin Kathrin Gugel mit ihrer Stellvertreterin Lena Kreidler. Michaela Singer und Georg Rapp bleiben dem Ausschuss für zwei weitere Jahre erhalten, wie auch Andreas Lickert als Kassenprüfer.