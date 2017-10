Horb a. N. MV Bittelbronn feiert 85-jähriges Bestehen

Die "Harmonie" durfte am vergangenen Wochenende ihr 85-jähriges Jubiläum in der Festhalle feiern. Die Feier wurde mit der jährlich stattfindenden Schlachtplatte des Musikvereins (MV) zusammengelegt. Die Vorbereitungen für das kulinarische Angebot begannen bereits am frühen Donnerstagmorgen.

Der Vorsitzende der Harmonie, Sebastian Kocheise, eröffnete mit seiner Festrede bereits am vergangenen Freitag die Feierlichkeiten. Begrüßen durfte er auch Horbs Bürgermeister Ralph Zimmermann sowie die Ortsvorsteher Karl Kocheise (Grünmettstetten), Theo Walz (Dettlingen) und Hans Schmid (Bittelbronn). Zu den Gästen zählte auch Edmund Teufel (Löwenbrauerei Baisingen) und Hans Dreher (Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Freudenstadt), der später gemeinsam mit Kocheise die hochkarätigen Ehrungen der Aktiven durchführte (siehe Rubrik). "Was vor 85 Jahren schon galt – Musik verbindet Jung und Alt", hieß das erklärte Motto der "Harmonie". Zimmermann verriet, er sei musikalisch zwar talentfrei, bezeichnete sich selbst aber als absoluter Musikliebhaber. "Ich kenne kein Fest, wo nicht ohne eine Kapelle richtig Stimmung aufkommt", erklärte der Bürgermeister. Schmid schloss sich seinen Worten an und verdeutlichte: "Ihr seid der Garant für kulturelle Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde."

Und freilich sorgten die Akteure des MV dafür, dass dem Publikum über das dreitägige Fest ein buntes und vielseitiges Programm geboten wurde. Doch zuvor schritten die Herrschaften zum obligatorischen Fassanstich, der das Fest offiziell eröffnete. Bittelbronns Ortsvorsteher Schmid, Bürgermeister Zimmermann, Blasmusikkreisverbandsvorsitzender Dreher und Edmund Teufel gaben sich hierzu die Ehre. "Das war mein erster gelungener Fassanstich", dankte Kocheise dem Bürgermeister, der den Zapfhahn – ohne einen Tropfen zu verschwenden – gekonnt einhämmerte. Im Anschluss daran wurden die Mitglieder (aktive und passive) geehrt.