Horb a. N. Mutter Gottes als Vorbild für alle

In seinen Begrüßungsworten erinnerte Kaplan Thomas Stricker an die Mutter Gottes Maria und sagte: "Die Christen haben eine ganz enge Beziehung zur Mutter von Jesus Christus. Alle Menschen sind einzigartig und sie leuchtet in unser Leben hinein. Es ist immer wieder ein ganz besonderes Ereignis, wenn man in der altehrwürdigen Kapelle einer Andacht beiwohnt." Zur Eröffnung intonierte Armin Schwarz am E-Piano das alte Kirchenlied "Maria breit den Mantel aus". Nach den gemeinsamen Mutter-Gottes-Rufen der Gläubigen und der vom Kaplan vorgetragenen Lesung sang die Gemeinde sehr einfühlsam das Marienlied "O Maria sei gegrüßt".

In seiner Predigt skizzierte der Kaplan in vielen Facetten und Einzelheiten das Leben der Mutter Gottes und erinnerte daran, dass die Menschen nicht vergessen dürfen, dass Maria die Mutter von Jesus Christus war und deshalb auch als Vorbild für alle gelten kann.

Nach den von Thomas Maier gehaltenen Fürbitten und einem gemeinsam gebeteten Vaterunser erklang zum Abschluss der besinnlichen Maiandacht das Marienlied "Segne Du Maria, segne mich dein Kind. Dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find".