Horb a. N. Musiker liefern handgemachtes Blues-Rock-Kino im Horber KÖ23

Die Jungs aus Mailand um Bandleader, Sänger und Gitarrist Max Vicino hauten am Samstagabend ein Konzert raus, das sich mehr als hören lassen konnte. Stark gitarrenlastig erinnerte der Sound an den jungen Gary Moore oder an Rory Gallagher in seinen besten Jahren. Zwei Iren als musikalische Orientierung und im Publikum Luser Martis, Leadgitarrist und Sänger von "KO", der schwäbischen Kultrockband aus Reutlingen. Gemeinsam mit seinem Kumpel Eberhard "Ebe" Ilg, der bei "KO" am Schlagzeug sitzt, trugen sie auch zur Internationalität bei.

Was Vicino, Enzo Cafagna am Bass und Schlagzeuger Iwan Maggi ablieferten, das war großes, handgemachtes Blues-Rock-Kino. Aus dem Lokal wurde an diesem Abend eine Rock-Kneipe, und das was Max Vicino aus seinem Stratocaster rausholte, gehörte locker ins Oberhaus der Szene. Immer wieder gab es für die Musiker wohlverdienten Zwischenapplaus, was die Instrumentalisten zusätzlich animierte, noch eine Schippe draufzulegen. Die Solis wurden länger und schriller, die Gitarrentricks immer verrückter und auch die Herren von der Rhythmusabteilung sparten keinen Moment mit ihrem Einsatz.

Es war eine ehrliche "Mugge", die es auch noch für umme (umsonst) gab. Die Motorradfreunde vom Wirt waren in großer Zahl da, die Tische alle so gut wie besetzt, und die Bedienungen hatte sich allesamt mit schwarzer Hose, weißem Hemd, Hosenträger und Hut in die "Blues Sisters" verwandelt. Horb mit seinem reichen Angebot an Musik erlebte für ein paar Stunden, dass es immer noch möglich ist, nochmals einen kleinen Zacken mehr zuzulegen.