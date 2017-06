Horb. Der "Musikcocktail on Tour" geht am Sonntag, 2. Juli, im Biergarten auf dem Rauschbart über die Bühne. Von 15 bis 17 Uhr spielt dort die "Stallberger Blasmusik". Seit 1970 ist die "Stallberger Blasmusik" in der näheren und weiteren Umgebung für stimmungsvolle Unterhaltung ihrer Gäste bekannt. Die aus dem Raum Rottweil stammende 16 Musiker haben in den 47 Jahren des Bestehens in Österreich, in der Schweiz und häufig in Südtirol gespielt. Der Eintritt ist frei.