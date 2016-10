Horb a. N. Musikalische Reise von Russland nach Italien

Horb-Nordstetten. Mit dabei waren der Männergesangverein Betra mit seinem Dirigenten Valerij Deobald, der Männergesangverein "Frohsinn" Starzach, dessen Leitung an diesem Abend der Vorsitzende, Oliver Pütz, übernommen hatte und der Schulchor der Berthold-Auerbach-Grundschule mit seiner Lehrerin Elisabeth Röseler. Die herbstlich geschmückte Halle war voll besetzt und so konnte die Reise losgehen.

Den Anfang machten die Gastgeber, unter der Leitung von Gabriele Richter mit "Conquest of Paradise", das neu einstudiert worden war. Bei diesem und einigen anderen Stücken wurden die Sänger aus Nordstetten von Elisabeth Scharkin am Klavier begleitet. Sie boten ein vielfältiges Programm von "Die zwei Tugendwege" von Franz Schubert bis zu russischen Volksweisen, wie "Katjuschka" und dem bekannten "Kalinka". Bei seinem zweiten Auftritt war der Männergesangverein Nordstetten dann mit "Funiculi-Funicula" in Italien angekommen. Es folgte das Lied der Berge "La Montanara" mit einem Solo von Rainer Hierath.

Das nächste Lied erzählte von den Männern auf dem Weg zum Monte Pasubio, die nie mehr von dort zurückkehrten.