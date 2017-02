Horb a. N. Musikalische Meisterwerke beim Orgelvespern

Horb. Seit 1. Januar übernimmt er nicht nur die Orgeldienste in Horb, sondern ist auch hauptamtlich als Stiftskirchenkantor und -organist für die gesamte Kirchenmusik in der Neckarstadt verantwortlich. Als Dienstsitz hat er im Pfarramt auch ein eigenes Büro, in dem man ihn regelmäßig antreffen kann.

Seine Tätigkeiten in Tübingen hat er zwischenzeitlich ganz eingestellt, sodass er nur noch in Horb tätig ist.

Damit die frisch renovierte und wunderbar klingende Stiftskirchenorgel ausgiebig zur Geltung kommt, wird Kantor Kluth ab März immer am ersten Samstag im Monat um 17.30 Uhr Orgelvespern in der Stiftskirche anbieten.