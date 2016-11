Horb a. N. Musik der lebendigen Kontraste

Dirigent Jörg Dold hat mit den Musikern während der vergangenen Wochen ein ansprechendes Programm auf die Beine gestellt.

Mit "Nessun Dorma" aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini eröffnen die Fortuna-Musiker das Adventskonzert. Im anschließenden "Concerto d’Amore" verbindet Komponist Jacob de Haan mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Epochen und Stilrichtungen. In "Contrasts of Life" von Markus Götz wird das Auf und Ab des Lebens in stetem Wechsel von den verschiedenen Registern aufgegriffen.

"Share my Yoke" von Ivor Bosanko ist ein schönes Trompeten-Solo, das vom Orchester weich umrahmt wird. "A Little Opening" von Thiemo Kraas kennzeichnet die aufregende und spannende Atmosphäre eines Konzertbeginns. Höchste Konzentration der Musiker, ein mit spannender Erwartung erfülltes Publikum; einfach eine Atmosphäre, die von den unterschiedlichsten Gefühlen geprägt ist. Die Spannung, die ständig in der Luft liegt, zieht sich in Form einer Fanfare wie ein roter Faden durch das ganze Werk. Nach einem geistlichen Impuls eröffnen die "Fortuna"-Musiker den zweiten Teil des Konzerts. Bei "What a Wonderful World" von George David Weiss denken alle gleich an den bekannten Louis Armstron, der das Lied 1968 veröffentlichte.