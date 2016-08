Horb a. N. Murgental-Party wird richtig heiß

Los geht’s am Freitag, 16. September, und zwar gleich mit einem Höhepunkt: Die Dorfrocker spielen; Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Das Trio ist in der Region bekannt und beliebt. Die Brüder Phillip, Tobi und Markus veröffentlichten vergangenes Jahr ihr bisher erfolgreichstes Album. "Holz" enterte die deutschen Albumcharts auf Nummer vier und verschaffte den ohnehin weit über Franken hinaus bekannten Partyrock-Stars einen weiteren Karriere-Turbo. Mit über 1000 Shows im In- und Ausland, mehr als 100 TV-Auftritten und über 30 eigenen Fanclubs sind die Dorfrocker ganz oben angekommen. Mit "Heimat. Land. Liebe" erschien am 19. August ihr neues Album: Eine musikalische Liebeserklärung an ihre Wurzeln. Die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann kommen aus dem 900-Seelen-Dorf Kirchaich bei Bamberg, wo sie bis heute leben und s chon seit den Kindertagen zusammen Musik machen. Es geht also wirklich kein bisschen authentischer. Da passt auch der Name ihres neuen Albums wie die Faust aufs Auge: "Heimat. Land. Liebe".

Ihre Mitsing-Hymne "Dorfkind" ist überall ein Gassenhauer, denn wer einmal eine Show der Dorfrocker und ihrer Band live erlebt hat, weiß genau: Diese Jungs haben ganz einfach Bock drauf, Musik zu machen und zusammen mit ihren Fans Spaß zu haben.

Das kann man auch von der Band Shark sagen, die am Samstag, 17. September, spielt. Die Band gilt seit Jahren als Garant für eine schweißtreibende Live-Party. Volle Hallen und Zelte sowie Engagements bei den Top-Events Süddeutschlands können nicht irren. Ultrahochauflösende 4K-HD-Bildschirmelemente bilden zusammen mit raffinierter Licht- und Tontechnik das Grundgerüst der Show. Nicht nur in diesem Zusammenhang ist die Band immer einen Schritt voraus – auch auf der Bühne stehen auf jeder Position Top-Musiker. Auch dieses Jahr haben die Haie brandheiße Musik aus den Charts, Rockklassiker, Dance- und Discosounds im Gepäck. Songs von Rammstein, P!nk, den Toten Hosen, Avicii und AC/DC gehören zum Repertoire. Ein krasser Stilmix, gepaart mit innovativer Showtechnik.