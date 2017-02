Horb a. N. Multi-Kulti-Flair und Mallorca-Party

Horb-Nordstetten. Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen wurde ausgelassen gefeiert. Auch die Kinder hatten ihren Spaß. Sie hüpften zur Musik durch die Gegend und natürlich sammelten sie später kräftig Süßigkeiten ein. Um 13.30 Uhr fiel dann der Startschuss.

Der kleine, aber feine Umzug, der nur aus Nordstetter Gruppen bestand, setzte sich vom Schloss in Richtung Halle in Bewegung. Vorne liefen die Nordstetter Schantle, dann die Musikerfrauen, die als Schneehasen unterwegs waren und der Musikverein Nordstetten, gefolgt von den Gruppen der Narrenzunft, dem Narrenrat, den Tolpatsch und den Geißböck mit ihrem Geißenwagen. Mit dabei waren die Stoibrecher, die Stoibrecherfrauen als Indianerinnen und die Scheibus-Hexen. Die Feuerwehr feierte auf ihrem Wagen eine wilde Mallorca-Party und bereitete sich schon einmal auf den Sommer vor.

Das Besondere am Nordstetter Umzug sind jedes Jahr die privaten Laufgruppen, die sich auch dieses Mal wieder originelle Themen und Verkleidungen hatten einfallen lassen. Für Multi-Kulti in Nordstetten sorgten die Familien Faßnacht, Schindler und Pfeffer als Afrikaner. Christine Neubauer, Katja Eberhardt und Tobias Winz waren als Umzugsordner unterwegs und versuchten Ordnung in den "Sauhaufen" zu bekommen.