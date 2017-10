Horb a. N. "Müssen doppelt so viel schaffen wie in Bayern"

Horb. Jahreshauptversammlungen folgen ihren ganz eigenen Gesetzen. Man hält Rückschau und wagt einen Blick in die Zukunft. Auch der Kassenbestand wird kritisch oder wohlwollend, je nach Höhe der Zahlen, dem Soll oder Haben, geprüft. Über Ausflüge wird gesprochen und manchmal wird auch irgendjemand gewählt. Doch egal wie das zurückliegende Jahr auch war, im Schwabenland wird vorsichtshalber immer darüber gejammert. Die Mitgliederzahlen stimmen nicht, keiner will etwas schaffen, zu wenig Geld in der Kasse und der Jahresausflug fiel ins Wasser. Eben weil es regnete oder sich kaum Teilnehmer angemeldet haben. In manchen Fällen schlägt auch so etwas wie ein Hauch von Realsatire durch, wenn von einzelnen Mitgliedern um völlige Nebensächlichkeiten gerungen wird.

So auch bei der Ortsgruppe Horb des "Seniorenverbands öffentlicher Dienst Baden-Württemberg", die sich am Mittwochnachmittag zu ihrer Hauptversammlung im "Vereinslokal Steigle Hof" traf. Gerade einmal 14 der mittlerweile 82 Mitglieder fanden den Weg zur Sitzung, die der kommissarische Vorsitzende Alfred Peintner in diesem Jahr ziemlich pünktlich eröffnete. Grund dafür war der Besuch des Landesvorsitzenden Waldemar Futter aus Stuttgart, der um 17 Uhr einen Termin beim Landesfinanzminister hatte und dort um die Rechte – sprich Pensionen – der lebenslang verbeamteten Verbandsmitglieder kämpfen wollte.

Für Futter war klar, dass er pünktlich im Ministerium aufschlagen müsse, denn sein Auftrag wäre klar definiert. "Bub guck, dass die Pensionäre nicht abgehängt werden, denn in Baden-Württemberg gelte die Devise ›Wir gebet nix und wenn doch, dann später und vor allem weniger.‹" Seiner Meinung nach findet jede neue Regierung ein sogenanntes strukturelles Haushaltsloch, das man mit Pensionskürzungen wieder prima auffüllen könnte. "Doch Baden-Württemberg ist das Land der vielen Sparkässle! Mit diesem angehäuften Geld könnte man Straßen, Breitband und die restliche Infrastruktur locker finanzieren, ohne durch Stellenkürzungen in den Finanzämtern, Schulen und bei der Polizei den Staat zu schwächen", regte sich Futter auf. Er präsentierte sich bei seinem Abriss über die (bescheidene) Situation der Ruhestandsbeamten als Meister des Jammerns auf allerhöchstem Niveau.