Horb a. N. Mühringer Wirtshausgeschichten

Horb-Mühringen. Der Experte gab Wissenswertes aus dem Wirtschaftsleben von Mühringen preis, und erzählte, wie in früheren Jahren die Wirtschaften und Gasthöfe in Mühringen florierten.

Erste Station des Dorfrundgangs war das ehemalige Gasthaus zum Ritter, welches wie viele andere damalige Wirtshäuser in jüdischer Hand war. Damals, im Jahr 1780 war "Jud Seligmann Moises von Rommetsweil" Eigentümer des Hauses. Er wurde im Dorf "Der Elsässer" genannt, da er aus dem Elsass kam. Sohn Moses Seligmann betrieb in dem Haus eine Gaststätte, eine so genannte "Schildwirtschaft", die den Gästen Schild und Schutz bot. Es wurde Essen ausgegeben und auch Trinken, zudem konnte man wahrscheinlich hier übernachten.

Das Haus befindet sich in der ehemaligen "Judengasse" Mühringens und hat noch einen Ausschnitt im Türsturz, in dem in früheren Zeiten die Mesusa war. Dies war eine Kapsel an der Haustür mit einem Spruch aus dem Buch Mose. Juden berührten die Mesusa und führten anschließend die Hand an die Lippen. Damals lebten viele Juden in Mühringen, daher gab es in der "Judengasse" auch eine Metzgerei, eine Bäckerei und eine Konditorei. Zweite Station des Rundgangs war das Haus Nr. 117, das ehemalige Gasthaus zum Löwen. 1807 wurde der Löwen erbaut, der Wirt stellte viel beachteten Wacholderbranntwein her. 1880 übernahm Jakob Guggenheimer den Löwen, und im Jahr 1899 war Baptist Kramer der erste christliche Wirt des Löwen.