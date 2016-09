Horb a. N. Mühringer Christen am "Lagerfeuer des Evangeliums"

Zum Sonntagsevangelium vom "Verlorenen Sohn – Barmherzigen Vater" hatte die Kinderkirche ein szenisches Spiel vorbereitet. Frei nach dem Liedtext "Tie a yellow ribbon round the old oak tree" (Binde ein gelbes Band um den alten Eichenbaum) wurde die Geschichte eines Mannes vorgespielt, der sich schuldig gemacht und aus schlechtem Gewissen mit seiner Familie gebrochen hatte. Schließlich schaffte er den Schritt, sich mit seinem seelischen Ballast in Form von Steinen, die er mit sich herum trug, im Zug aufzumachen in Richtung seiner Familie. Er hatte ihnen einen Brief geschrieben. Er wolle sie nicht belästigen, und wenn sie nichts mit ihm zu tun haben wollten, bräuchten sie nichts zu tun. Wenn sie aber eine Chance sehen, ihn vielleicht wieder in ihr Leben zu lassen, dann sollten sie ein buntes Band in den alten Eichenbaum seiner Kindheit binden. Mit Hilfe des Stilmittels eines "Erzählers" konnte das Augenmerk auf die Gefühle, Hoffnungen und Bezüge zu unserer Lebenswelt oder auch die Sichtweisen der anderen Beteiligten gelegt werden.

So saß die Familie um einen Tisch und beratschlagte offen und teilweise tief verwundet das weitere Vorgehen zum Brief des Mannes. Bis der Vater aufstand und die Antwort im Evangelium gegeben wurde. Der Mann im Zug verlor zwei seiner schweren Steine auf dem Herzen als er sah, was seine Familie ihm signalisierte: Da hing nicht ein Band im Baum, sondern hunderte Bänder. Er packte seinen restlichen Ballast in ein gelbes Tuch, denn Vergebung und sich-vergeben-lassen ist ein Prozess. Aber das Tuch, die gegebene Chance, erleichtert schon die Last.

Zum Abschluss wurde der anfängliche Impuls zu Ende geführt: "Wenn das Lagerfeuer des Evangeliums noch eine Weile brennen soll, dann müssen wir Holz nachlegen, und das, was wir vom Evangelium verstanden haben am Brennen halten." Oder wie Diakon Wurster es sagte: "Unser besonderer Gottesdienst geht zu Ende. Der Menschendienst im Alltag beginnt jetzt. Lass uns zum Segen füreinander werden." Bei Stockbrot grillen und in Gemeinschaft klang der Abend dann gemütlich aus.