Horb a. N. Mühringen ist Spitzenreiter bei den Schwalbenfreunden

Danach hatten die Horber die Möglichkeit, zu verbilligten Preisen Nisthilfen für die Mehl- und Rauchschwalben zu bestellen. 13 Personen benutzen die Möglichkeit, um rund 50 Nistplätze für Schwalben neu anzubringen. Nach der Auslieferung war es für den Projektbetreuer Eckhard Kiefer eine Freude, den Schwalbenfreunden eine Urkunde und eine Plakette zu überreichen. Mit dieser Aktion möchte der Nabu sich bei den schwalbenfreundlichen Hausbesitzern für ihre Unterstützung dieser Vogelart bedanken.

Vom Hohenberg wurde berichtet, dass Schwalben schon den Nestbau angefangen hatten, wohl aber wegen fehlendem Nistmaterial das Nest nicht bauen konnten, es also halbfertig an der Hauswand hing. Hier könnte man auch eine größere Wanne aufstellen, die mit feuchter lehmartiger Erde gefüllt ist, sie kann dann von Schwalben als Baumarkt für ihren Nestbau genutzt werden. Die Schwalben kamen im Horber Raum so gegen Mitte April an, die erste Brut ist teilweise schon am Ausfliegen. Meist sind drei bis fünf Jungen in einem Nest, oft findet dann noch eine zweite Brut statt. An Häusern, an denen schon Nester hingen, wurden fast alle neu angebrachten Nisthilfen für die Mehlschwalben belegt. Teilweise zu 100 Prozent. Außen an den Häusern brüten die Mehlschwalben, in Ställen die größeren Rauchschwalben, die man gut an den langen Schwanzspießen erkennen kann. Wenn dann junge Schwalben im Nest sind, fällt auch Schwalbenkot an, den man mit einem Kotbrett, etwa 60 Zentimeter unterhalb des Nestes angebracht, auffangen kann, um ihn dann als Blumendünger zu verwenden. Manche Hausbesitzer legen auch eine Folie unterhalb der Nester aus.

Spitzenreiter in der Anzahl der Nester im Horber Raum ist Jochen Schimmler aus Mühringen, der 38 Nester an seiner Tankstelle hat, alle etwas versteckt unter der Dachrinne, aber bewohnt. Zum Vortrag angereist kam auch Familie Grager aus Vöhringen, die 45 bewohnte Nester an ihrem Haus hat. Viele Schwalbenfreunde reinigen die Nester jährlich, sodass im Frühjahr wirklich alle Nester gut neu zu besetzen sind. Weitere Auszeichnungen erhielten oder erhalten: Familie Schwarz (Mühringen), Familie Schey (Mühringen) Alfons Warnke (Betra), Dora Vogel (Horb) und Frau Lipp in Bittelbronn. Rund 130 Nistmöglichkeiten bieten allein diese Personen den Schwalben an.