Horb a. N. Mühlener dürfen Prioritäten für Themen angeben

In Mühlen war das eindeutig die Verkehrsproblematik. Dieses Thema wurde schon im Vorfeld diskutiert und mit Fotos verdeutlicht. Deshalb setzte der Mühlener Ortschaftsrat die innerörtliche Verkehrsberuhigung durch stationäre Blitzer, Tempo 30 an Durchgangsstraßen und Fußgängerüberwege in der Rathausstraße und bei der Neckarbrücke ganz oben auf die Prioritätenliste mit dem zusätzlichen Wunsch nach Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.

Der zweite wichtige Wunsch bei den ortsspezifischen Themen war, dass Mühlen ins Sanierungsprogramm aufgenommen würde. Der erneute Antrag wurde gestellt. Dieses Mal rechnet man sich gute Chancen aus, da Mühlen der einzige Horber Stadtteil ist, der für das kommende Jahr einen Antrag gestellt hat. Im Zuge des Sanierungsprogramms könnte auch der Wunsch nach einem attraktiven Rathausplatz als Treffpunkt im Ort verwirklicht werden.

An oberster Stelle der Wunschlichte bei den gesamtstädtischen Themen steht der Erhalt und Ausbau der Bildungseinrichtungen. Als zweites wurde gewünscht, die öffentlichen Einrichtungen barrierefrei zu gestalten. Die Prioritätenliste, die so einstimmig vom Ortschaftsrat beschlossen wurde, wird nun nach Horb weitergegeben.