Horb a. N. Mühlener Biker trotzen Wind und Wetter

Die eigenen Events rund um das Vereinsheim wurden routiniert und erfolgreich abgespult. In dem Jahr hatte man die große Motorradschau zum Jahresbeginn, die immer ein großes Engagement der Mitglieder erfordert, entfallen lassen. So konnte man sich neben dem Umbau des Vereinsheims ganz dem geliebten Hobby, den Ausfahrten mit dem Motorrad widmen. Für die nächste Motorradshow vom 17. bis 18. Februar im kommenden Jahr in der Hohenberghalle laufen bereits die Vorbereitungen.

Schriftführer Günter Kreidler ließ in seinem Rückblick noch einmal die eigenen, erfolgreichen Veranstaltungen Revue passieren. Obwohl man den Umbau des Vereinsheims in Eigenleistung schaffte, musste Kassierer Martin Ott von einem moderaten Minus in der Kasse berichten, das durch die Materialkosten entstanden ist. Ohne diese Kosten hätte der Motorradclub eine ausgeglichene Bilanz gehabt.

Ausführlich wurde zudem über die organisierten Ausfahrten berichtet. Und Tourenleiter Uli Hertkorn hatte es verstanden seinen Bericht so bildhaft zu gestalten, dass die Teilnehmer das Gefühl hatten mittendrin zu sein. Es war alles enthalten, von Sonnenschein bis zur fahrenden Dusche. Die erste Tour führte ins Hohenloher Land. 14 Mitglieder und fünf Gastfahrer starteten bei bewölktem Himmel und einer Temperatur um 15 Grad. Doch nachdem starker Regen einsetzte und damit der Spaß verloren ging, verkürzte man die erste Etappe. Am nächsten Morgen schien zwar die Sonne, aber die Temperatur stieg nicht über 5 Grad und die Maschinen waren mit Raureif überzogen. So kam man kalt aber wenigstens trocken wieder im Clubheim an.