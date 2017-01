Horb a. N. Mozarts Frische trifft auf Debussys Poesie

Horb-Nordstetten. Festlich geschmückt war der Bürgersaal, und vor der Bühne stand sogar eine Königskrone, in deren goldener Mitte eine Kerze leuchtete. Die Musiker spielten zum Auftakt des mehrstündigen Konzertabends das Preußische Quartett von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Streichquartett B-Dur gehört zu einer Gruppe von drei Streichquartetten, die dem preußischen König gewidmet waren. Das viersätzige Werk gehört zum Spätwerk Mozarts und besticht mit brillanten Themen und Passagen, die von den vier Musikern virtuos interpretiert wurden.

Maximilian Lohse spielte die erste Violine, Moritz von Bülow die zweite Violine, Johannes von Bülow war an der Bratsche zu hören und Nikolaus von Bülow am Cello. Maximilian Lohse ist seit 2009 erster Konzertmeister am Theater Kiel sowie seit 2008 Konzertmeister der Belgischen Kammerphilharmonie in Antwerpen. Moritz von Bülow spielte von 2008 bis 2011 in der Badischen Staatskapelle Karlsruhe und ist derzeit als freischaffender Musiker tätig. Johannes von Bülow ist seit 2012 Mitglied im Berner Symphonieorchester.

Nikolaus von Bülow arbeitet seit 2007 als zweiter Solocellist im Stuttgarter Kammerorchester. Mit viel Verve agierte das Bülow-Quartett beim kontrastreich angelegten Preußischen Quartett von Mozart. Im ersten Satz, einem Allegro setzt die erste Violine mit Läufen in hohen Lagen Akzente. Prägen peitschende Rhythmen und rasante Läufe den Allegro-Satz, verebben Tempo und Lautstärke im zweiten Satz, einem Larghetto, bei dem der wunderbar weiche und samtige Holzton des Cellos sehr schön zur Geltung kam. Tänzerisch angelegt ist das Menuetto, welches durch starke Rhythmisierung und perlende Themen und Motive den Musikern viel technische rafinesse und Perfektion abverlangte.