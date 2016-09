Horb a. N. Motto: Teilen schmeckt beiden

Kreis Freudenstadt. Eigentlich könnten die Tafelläden im ganzen Jahr solche Aktionen gebrauchen. "Doch es ist gut, wenn wir mit einem großen Schwerpunkt auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen", begründet Dekanatsreferent Achim Wicker die Aktion, die nicht nur eine, sondern mehr als zwei Wochen dauert: vom 1. bis zum 17. Oktober. Über 50 Prozent der katholischen Kirchengemeinden im Kreis Freudenstadt machen mit, "und wahrscheinlich noch mehr, weil wir wahrscheinlich gar nicht von allen Aktionen wissen", so Wicker. Die Bereitschaft mitzumachen sei groß und in diesem Jahr sogar gestiegen.

Das Ziel ist in diesem Jahr wichtiger denn je: der Tafelladen in Horb und das Stattlädle in Freudenstadt kommen mit Nachschub kaum nach, so groß ist die Nachfrage. "Wir müssen oft täglich ins Zentrallager nach Sindelfingen fahren, um noch weitere Lebensmittel zu holen", erzählt der neue Horber Caritas-Chef Rüdiger Holderried. Deswegen hat man sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen, was Wicker schmunzelnd "Kiste To Go" nennt: In den Gottesdiensten am Sonntag und auch bei anderen Anlässen werden kleine Papiertüten verteilt, die dann in den Kisten oder direkt in den Tafelläden abgegeben werden können. Am 11. Oktober wird man diese Tüten auch am Horber Real-Markt (15 bis 17 Uhr) und in Lützenhardt beim Treff 3000 verteilen.

Ein wichtiges Anliegen hat Achim Wicker noch: Er wünscht sich, dass immer mehr Gemeindefeste zu "kleinen Vesperkirchen" werden, also Essen kostenlos ausgegeben wird und dafür Spendenboxen bereit stehen. "Es wird für die Kirchengemeinden finanziell nicht schlechter laufen", ist sich Wicker sicher. Viele Familien mit Kindern könnten an solchen Festen nicht teilnehmen, weil sie sich das Essen für so viele Köpfe nicht leisten können: "Als meine Frau nicht gearbeitet hat, haben wir auch genau überlegen müssen", erzählt Wicker.