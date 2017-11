Horb a. N. Motto: "Keine Chance dem Populismus"

Helmut Loschko, das Gesicht und der Motor der Horber Initiative für den Frieden, wird dieser Eröffnungsveranstaltung gewohnt engagiert moderieren und dem Trio "Horb Akustix" viel Raum für die musikalische Umrahmung zum Auftakt der 19. Horber Friedenstage geben.

Wie in jedem Jahr schließt sich ein breit gefächertes Programm an diese Auftaktveranstaltung an. Bereits am 8. November geht’s um 19.30 Uhr mit dem Vortrag des Soziologen und Rechtsextremismusforschers Matthias Quent los.

"Neuer rechter Populismus oder populär gewordener Rechtsextremismus?" steht als Frage im Raum. Ein Thema, zu der Quent in seinem Vortrag und anschließender Gesprächsrunde Stellung nimmt.

Der nächste Vortrag mit Diskussionsrunde folgt am 15. November, ebenfalls ab 19.30 Uhr. Ellen Esen, Politwissenschaftlerin aus Karlsruhe, macht sich Gedanken über das Thema: Die extreme Rechte in Baden-Württemberg – was können wir gegen Hass und Menschenfeindlichkeit tun? Am Freitag, 17. November, ab 20.30 Uhr schaut der sympathische Querkopf Christoph Weiherer im Kloster vorbei, den viele für seine sehr direkten Texte lieben werden. Tags darauf ist ab 15 Uhr das Herrenberger Figurentheater "Aus dem Köfferchen" im Rahmen der Friedenstage im Kloster zu Gast. Wie in den vergangenen Jahren üblich, bietet der Mühlener Pfarrer Johannes Utz am 19. November ab 9.20 Uhr einen Friedensgottesdienst in der Remigiuskirche an. "Propaganda 4.0 - wie rechte Populisten Politik machen", nannte Johannes Hillje aus Berlin sein aktuelles Buch, das er am 23. November ab 19.30 Uhr vorstellt. Kabarett mit "Die Buschtrommel" gibt’s dann am Freitagabend ab 20.30 Uhr. "Ob rechts, ob links: Hauptsache geradeaus!" nennen sie Ihr Programm. Die 19. Horber Friedenstage gehen mit dem Kinofilm "Mediterranea" zu Ende.

Die 19. Horber Friedenstagen werden unterstützt von: Bündnis 90/Die Grünen Kreis Freudenstadt, Die Linken Horb-Freudenstadt, DGB Kreisverband Calw-Freudenstadt, Evangelische Kirchengemeinde Horb und Mühlen, Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg, Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung, Oberbürgermeister Rosenberger, Große Kreisstadt Horb, Offene Grüne Liste (OGL) Horb, Horb Akustix, KEB Katholische Erwachsenenbildung Kreis Freudenstadt. SPD Ortsverband Horb, der Horber Initiative für den Frieden und dem Projekt Zukunft – Kultur im Horber Kloster.