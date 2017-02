Horb a. N. Motorsport mit Herz für die Dorfkultur

Von der Hohenlohe (Rallye Öhringen) über die Rallye Ulm, Ostalb, Rallye Calw bis hin zur Rallye Deutschland stehen wieder alle namhaften Veranstaltungen für die fleißigen Helfer an. Ebenfalls wird der MSC die ADAC-Junior-Rallye BW (Endlauf zum DMSB Rallye Cup) in der Umgebung von Heidenheim mit -ausrichten.

Die Kasse des Vereins blieb durch einen leichten Gewinn im vergangenen Jahr weiterhin stabil, vermeldete Schatzmeisterin Gabriele Röhmeier. Jugendleiter Jochen Gaiser ist derweil noch auf der Suche nach einem Trainingsgelände für die aufstrebenden Nachwuchs-Fahrer des MSC. Die Verhandlungen mit einer Firma im Umkreis führten bisher zu keinem positiven Ergebnis. Nun hoffen die MSC-ler künftig das Vereinsgelände des gleichermaßen motorsportbegeisterten Automobilclub (AC) Horb für ihre Trainingseinheiten nutzen zu dürfen.

Sportleiterin Susanne Gaiser ließ sehr zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in welchem die Rallye­teams und Automobil-Slalom-Piloten etliche Gesamt- und Klassensiege herausfuhren. Zudem wurde Rallye-Pilot Reinhard Gröbner vom ADAC-Württemberg das "Sportabzeichen in Gold mit Brillanten" überreicht. Natürlich werden auch die anderen Aufgaben des Clubs künftig nicht zu kurz kommen, und auch in puncto Geselligkeit sollen sich die Motorsportler freuen dürfen. Sportlichkeit, Fairness und Kameradschaft sollen im Umgang miteinander weiterhin herrschen, was von den Mitgliedern genauso gesehen wird.

Ortsvorsteher Karl Kocheise freute sich auch in diesem Jahr wieder darüber, bei wie vielen Terminen der MSC auch im Ort noch vertreten ist. Neben der erfolgreichen Motorsport-Sommerparty leistet der Verein auch durch die Teilnahme an der Waldputzede einen großen Beitrag zum örtlichen Leben in Grünmettstetten, so Kocheise. Sein Dank galt daher nicht nur den rührigen Vorständen, sondern auch den zahlreichen Helfern des Vereins.

Wiedergewählt für zwei Jahre wurden jeweils einstimmig der zweite Vorsitzende Frank Holubek, Schatzmeisterin Gabriele Röhmeier, Schriftführer Harald Lang und Jugendleiter Jochen Gaiser. Im Ausschuss wurden David Kyas und Sven Laitenberger ebenfalls für zwei Jahre im Amt bestätigt.