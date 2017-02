Horb a. N. Morddrohung kommt per Whatsapp

H orb. Temperamentvoll ging es im Sitzungssaal zu. Direktor Albrecht Trick haute derart mit der flachen Hand auf seinen Richtertisch, dass es selbst dem ansonsten mehr als aufgebracht agierenden Beschuldigten für ein paar Sekunden die Sprache verschlug. Mit offenem Mund schaute er den Richter an, stammelte "Entschuldigung" und fing sich gleich die nächste Zurechtweisung vom Vorsitzenden ein. "Nix Entschuldig – Mund halten, wenn Sie keine Fragen haben", herrschte er den Mann an, der etwas zu lange und zu heftig an Tricks Geduldsfaden gezogen hatte.

Aktuell lebt der Mann in Trennung von seiner Frau – beziehungsweise die Frau trennt sich gerade von dem aufbrausenden Südländer – und diesen Zustand findet der Herr alles andere als besonders lustig.

Als er im Oktober nun glaubte, seine Frau habe einen neuen Freund, schickte er ihr eine Morddrohung per Whatsapp aufs Handy. Sinngemäß schrieb der Beschuldigte, dass sein Leben durch die Trennung sowieso am Ende wäre und daher wäre es ihm egal, ob er nun in Freiheit lebt oder ob er für 20 Jahre ins Gefängnis geht. "Wenn ich ihn erwische, bringe ich ihn mit meinen eigenen Händen um und dich gleich mit" schrieb er der Frau, die ihn deswegen wenig später anzeigte.