Horb a. N. Moglis Abenteurer im Kloster

Horb. Kino in Horb heißt es am Freitag, 7. Oktober, im Horber Kloster. Um 16 Uhr startet der Film "The Jungle Book" (USA, 2016, 111 Minuten) für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Kurzinhalt: Aufgenommen von einem Wolfsrudel, wächst der Menschenjunge Mogli behütet im Dschungel auf. Doch Mogli fühlt sich nicht länger willkommen, als er von dem Versprechen des mächtigen und furchterregenden Tigers Shir Khan erfährt, der jegliche menschliche Bedrohung vernichten wird, um die Gesetze des Dschungels zu wahren. Nun muss Mogli das einzige Zuhause, das er je kannte, verlassen und sich auf ein gefährliches Abenteuer begeben. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche kostet drei Euro, für Erwachsene vier Euro.